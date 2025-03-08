«Агония киевского режима и очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем и тяжелого положения ВСУ на фронте», — сказал Нестеренко РИА Новости. Депутат отметил, что киевский режим открыто заявляет о намерении продолжать террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Крыма. Он подчеркнул, что такие угрозы обычно появляются перед началом туристического сезона.