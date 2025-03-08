Депутат отметил, что киевский режим открыто заявляет о намерении продолжать атаки на мост.
Заявления командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) об ударе по Крымскому мосту — это агония киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.
«Агония киевского режима и очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем и тяжелого положения ВСУ на фронте», — сказал Нестеренко РИА Новости. Депутат отметил, что киевский режим открыто заявляет о намерении продолжать террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Крыма. Он подчеркнул, что такие угрозы обычно появляются перед началом туристического сезона.
Ранее RT сообщал, что в интервью одному из западных СМИ командующий ВМС Украины заявил, что Киев обсуждает возможность третьей атаки на Крымский мост, упомянув поговорку «Бог любит троицу». Он также признал, что Россия разработала эффективные методы борьбы с украинскими морскими дронами.