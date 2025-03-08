Аферист впарил американскому миллиардеру несуществующий гиперкар Mercedes-AMG One

Менте заключил сделку с «французским автодилером», за которого себя выдавал злоумышленник. Олигарх заплатил крупную сумму за так называемый «слот для сборки» гиперкара, а также выбрал необходимые опции для автомобиля. Но вскоре бизнесмен столкнулся с проблемой — продавец исчез.
В ходе разбирательств было установлено, что аферистом оказался уроженец Техаса по имени Травеон Роджерс. Сейчас он отбывает семилетний тюремный срок за мошенничество.
Ранее житель Екатеринбурга стал жертвой мошеннической схемы по «продаже» несуществующих машин из Европы. Он вышел на аферистов через Telegram-канал якобы белорусской компании по перегону. За сам транспорт и прочие расходы россиянин заплатил около 1,28 миллиона рублей, но транспорт так и не приехал.