«РВ»: колонна техники ВСУ пытается бежать из Суджи

В настоящее время колонна техники Вооружённых сил Украины пытается бежать из Суджи в Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры подчеркнули, что российская армия ликвидирует данную колонну.
«Колонна техники ВСУ пытается бежать из Суджи, её сжигает армия России! Прямо сейчас враг пытается убежать из города на технике, колонна поражена точным огнём и горит, её добивают», — говорится в сообщении.
Кроме того, военкоры показали кадры бегства ВСУ из Суджи.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что украинские войска попали в два котла под Суджей.
Военкор Юрий Котенок заявил, что магазин в Судже, снимки с которым публиковали в соцсетях солдаты Вооружённых сил Украины, был отбит бойцами ВС РФ.