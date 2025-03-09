Какой сегодня день: 9 марта

Знаете ли вы, что 9 марта 1959 года на ярмарке игрушек в Нью-Йорке впервые была продемонстрирована кукла Барби? О том, чем еще ознаменовано 9 марта, — в справке Sputnik.
Что произошло 9 марта
- В 1796 году Наполеон Бонапарт и Жозефина Богарне заключили брак.
- В 1822 году житель Нью-Йорка Чарльз Грэм получил патент на искусственные зубы.
- В 1908 году был основан итальянский футбольный клуб «Интер».
- В 1953 году в Москве в результате давки на похоронах Сталина погибли сотни людей, которые пришли с ним проститься.
Ежегодно 9 марта также отмечается Международный день диджея.
Кто родился 9 марта
- Мореплаватель Америго Веспуччи (1454−1512).
- Поэт Тарас Шевченко (1814−1861).
- Балерина Тамара Карсавина (1885−1978).
- Политический деятель Вячеслав Молотов (1890−1986).
- Белорусская оперная певица Тамара Нижникова (1925−2018).
- Актер Михай Волонтир (1934−2015).
- Космонавт Юрий Гагарин (1934−1968).
- Актриса Лариса Голубкина (1940).
- Шахматист Роберт Фишер (1943−2008).
- Актриса Орнелла Мути (1955).
- Актриса Жюльет Бинош (1964).
- Музыкант Noize MC (1985).
9 марта в православном календаре
В этот день верующие православные вспоминают о первом и втором обретении главы Иоанна Предтечи.
Именины
- 9 марта именины у Ивана и Илариона.
- 9 марта в народном календаре.
Если в этот день шел снег, то народ делал вывод, что Пасха будет холодной. Если синицы громко пели, то это означало, что скоро придет тепло.