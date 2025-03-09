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Какой сегодня день: 9 марта

Этот день является 68-м в григорианском календаре. До конца года остается 297 дней.

Источник: Sputnik

Знаете ли вы, что 9 марта 1959 года на ярмарке игрушек в Нью-Йорке впервые была продемонстрирована кукла Барби? О том, чем еще ознаменовано 9 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 9 марта

  • В 1796 году Наполеон Бонапарт и Жозефина Богарне заключили брак.
  • В 1822 году житель Нью-Йорка Чарльз Грэм получил патент на искусственные зубы.
  • В 1908 году был основан итальянский футбольный клуб «Интер».
  • В 1953 году в Москве в результате давки на похоронах Сталина погибли сотни людей, которые пришли с ним проститься.

Ежегодно 9 марта также отмечается Международный день диджея.

Кто родился 9 марта

  • Мореплаватель Америго Веспуччи (1454−1512).
  • Поэт Тарас Шевченко (1814−1861).
  • Балерина Тамара Карсавина (1885−1978).
  • Политический деятель Вячеслав Молотов (1890−1986).
  • Белорусская оперная певица Тамара Нижникова (1925−2018).
  • Актер Михай Волонтир (1934−2015).
  • Космонавт Юрий Гагарин (1934−1968).
  • Актриса Лариса Голубкина (1940).
  • Шахматист Роберт Фишер (1943−2008).
  • Актриса Орнелла Мути (1955).
  • Актриса Жюльет Бинош (1964).
  • Музыкант Noize MC (1985).

9 марта в православном календаре

В этот день верующие православные вспоминают о первом и втором обретении главы Иоанна Предтечи.

Именины

  • 9 марта именины у Ивана и Илариона.
  • 9 марта в народном календаре.

Если в этот день шел снег, то народ делал вывод, что Пасха будет холодной. Если синицы громко пели, то это означало, что скоро придет тепло.