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Что можно и нельзя делать в Иванов день 9 марта, который называют Обретение Иоанна Предтечи

Что можно и нельзя делать в Иванов день 9 марта на Обретение Иоанна Предтечи.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 марта вспоминает Иоанна Крестителя. В народе принято праздновать Иванов день. Однако есть у праздника еще одно название — Обретение Иоанна Предтечи, или Обретение.

Что нельзя делать 9 марта.

Запрещено пользоваться острыми предметами. Как правило, в указанную дату не следует ставить на стол круглые блюда. Нельзя стирать белье. Это было одним из главных запретов. Не рекомендуется веселиться: петь и танцевать.

Что можно делать 9 марта.

По традиции, было принято помогать птицам. Так, для них вешали кормушки или же мастерили скворечники. Кроме того, Иванов день считался удачным для рыбаков.

Согласно приметам, снег 9 марта предсказывает холодную Пасху. В том случае, если птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов и деревьев, ждали холодное лето.

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