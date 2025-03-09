Голый среди одетых: Франц Кафка оказался между жизнью и письмом

Говоря об индивидуальном, внутреннем суде, который «вынуждает человека встретиться с самим собой, вырывает его наружу из привычной, хорошо устроенной жизни», Сафрански оглашает два обвинения этого «внутреннего суда» своего героя: из-за письма он упускает жизнь, а из-за жизни он упускает письмо. «В этом бесконечном круговороте вины и движется Кафка», — констатирует Сафрански, и вполне вероятно, именно таково было преобладающее внутреннее самоощущение Кафки: «Итог, который он подводит, на первый взгляд кажется безрадостным. Ему не удалось ничего: семья, которая ему досаждает, но которую он не может оставить. Брак, хотя дважды и доходило до помолвки. Литература, писательство — его подлинная страсть, но лишь немногое из начатого он доводит до конца. Работа, на которой его ценят, но которая ему не нравится. Поэтому диагноз Кафки звучит так: крах во всех отношениях».