Светский союз: бенефис Саши Бортич и «Цыгане» в «Художественном»

Табор пришел в кинотеатр «Художественный». Там на неделе состоялся закрытый показ новой криминальной драмы «Цыгане. Улица Шекспира» с Дмитрием Чеботаревым, Игорем Золотовицким, Милой Ершовой, Елизаветой Юрьевой и Полиной Гухман в главных ролях. «Октябрь» тем временем отметился премьерой драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич, Никитой Ефремовым и Евгением Сангаджиевым. Ресторатор Максим Ползиков собирал друзей на мультикультурный ужин, а кинорежиссер Валерия Гай Германика открыла выставку арт-объектов и украшений. Подробнее о закрытых светских мероприятиях прошлой недели — в дайджесте «Известий».
Снигирь в новом образе, Чеботарев на коне: премьера «Цыгане. Улица Шекспира».
Неделю светская публика начала в «Художественном», куда во вторник, 4 марта, нагрянул табор — речь идет о героях нового сериала «Цыгане. Улица Шекспира», хотя и гостей на премьерном показе было столько, что в холле едва ли можно было протиснуться. Интерьеры кинотеатра по этому случаю приобрели особый колорит. Чего стоила одна только ковровая дорожка — вместо обычной красной по полу раскинулись до боли всем знакомые ковры с узорами. Приглашенные звезды поддержали эстетику вечера в одежде. Балом правили преимущественно черный и красный. Исполнитель главной роли Дмитрий Чеботарев мог бы сделать ставку на самое эффектное появление — еще утром того же дня он рассекал по Москве на коне.
Его герой — молодой перспективный адвокат Михаил Деметров. Впереди — большое будущее и свадьба с дочерью шефа. Планы нарушает внезапная встреча с его первой любовью — цыганкой Дианой. Оказывается, что и сам он выходец из табора, откуда когда-то был изгнан. В свое время его, тогда еще просто Михая, и Диану разлучили. Девушку насильно выдали замуж за другого, а теперь она сообщает, что у них с Михаем есть общая дочь-подросток и только он может спасти ребенка.
Проект представила команда во главе с генпродюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссёром Данилом Чащиным, продюсером и автором сценария Олегом Маловичко и оператором Эдуардом Мошковичем, а также актеры Елизавета Юрьева, Полина Гухман, Игорь Грабузов, Мила Ершова, Евгений Санников и другие. Поддержать коллег пришли Юлия Снигирь, которая недавно стала блондинкой для съемок продолжения сериала «Золотое дно», Алексей Серебряков, сыгравший отца героя Эйдельштейна в оскароносной «Аноре» и не отметившийся с коллегами на сцене в Голливуде, также Олег Меньшиков, Александр Цыпкин, Эльдар Калимулин, Влад Ценев.
Саша Бортич на премьере фильма «Между нами химия».
На следующий день звезды перекочевали в столичный кинотеатр по соседству, который не реже принимает большие светские премьеры, — в «Октябрь», на закрытый показ драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич, Никитой Ефремовым и Евгением Сангаджиевым в главных ролях. И по позитивной реакции публики в зале во время просмотра первых двух эпизодов проект смело можно назвать одним из хитов сезона. Еще более удивительной в этом смысле кажется история режиссера Карины Чувиковой — это ее дебютный проект. Прежде чем начать путь в кино, Чувикова работала управляющей универмага в Санкт-Петербурге. Впервые ее работа была показана на фестивале «Новый сезон» в сентябре 2024 года.
— Изначально проект назывался «Пока смерть не разлучит нас», но мы совместно решили, что он должен быть более оптимистичным. Тем не менее слово «химия» в новом названии имеет два значения, — сказал гендиректор Wink.ru Антон Володькин.
Героиня Саши Бортич — таксистка Таня, которая в одиночку воспитывает двоих детей. Ей ставят серьезный диагноз, и тогда главной целью девушки становится поиск мужчины, которому она сможет доверить воспитание сына и дочери после своей смерти. И все это невероятным образом создателям удается рассказать на языке комедии.
— Моя героиня в этом проекте не похожа ни на одного из персонажей, которых доводилось играть, и мне кажется, что во всех своих состояниях она получилась очень достоверной. Главная мысль сегодняшнего просмотра и всего проекта для меня — любовь сильнее страха и любовь сильнее всего, — призналась Саша Бортич.
Компанию на премьере ей составили коллеги по касту Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов, Илья Лыков.
Ужин ресторатора Максима Ползикова.
Взяли слово на прошлой неделе в светской повестке и представители гастроиндустрии. Ресторатор, основатель и бренд-шеф отмеченного гидом Michelin «Рыбторга» Максим Ползиков вечером 4 марта пригласил столичную публику на презентацию проекта «Мультикультура», посвященного кулинарным традициям России, Израиля, Испании и Азербайджана.
— В многонациональных семьях обычно так или иначе смешиваются традиции, и особенно ярко это проявляется именно в гастрономии, — начал Ползиков, говоря о том, что концепция вдохновлена его семейными традициями и национальными блюдами. — Соединениями в одном блюде нескольких вкусов из разных культур мы и играемся.
Результатом этого эксперимента стали хумус с сельдереем, паштет из птицы с вишневым азме, щека клыкача с карри и овощами и другие блюда, которыми хозяин вечера угощал своих первых гостей.
Новые выставки в Cube.Moscow.
Под занавес прошлой недели представители арт-сообщества встретились в Cube.Moscow, где презентовали обновленную экспозицию «Кабинет галериста» — это образ «своей комнаты», наполненной артефактами, как идеального места, где формируются идеи выставок, а кроме того — 13 новых проектов. Среди них — выставка арт-объектов и украшений, созданных из вулканической лавы кинорежиссера Валерии Гай Германики. Название «Любовь есть территория поцелуев и вулканов» — строка одного из «Ста сонетов о любви» чилийского поэта, лауреата Нобелевской премии Пабло Неруды. По соседству разместилась персональная выставка художница Кати Никитиной, которая вступает в диалог с религиозными и литературными произведениями. Отражение в картинах, например, нашли образ Достоевского и «Божественная комедия» Данте. Рядом — коллективная выставка «Горизонт — синий цвет», где авторы исследуют многообразие оттенков этого цвета. Для широкой публики экспозиция будет работать до 13 апреля.