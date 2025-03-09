Светский союз: бенефис Саши Бортич и «Цыгане» в «Художественном»

На следующий день звезды перекочевали в столичный кинотеатр по соседству, который не реже принимает большие светские премьеры, — в «Октябрь», на закрытый показ драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич, Никитой Ефремовым и Евгением Сангаджиевым в главных ролях. И по позитивной реакции публики в зале во время просмотра первых двух эпизодов проект смело можно назвать одним из хитов сезона. Еще более удивительной в этом смысле кажется история режиссера Карины Чувиковой — это ее дебютный проект. Прежде чем начать путь в кино, Чувикова работала управляющей универмага в Санкт-Петербурге. Впервые ее работа была показана на фестивале «Новый сезон» в сентябре 2024 года.