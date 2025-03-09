Календарь на 9 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Кипрская икона Божьей Матери была обретена в 392 году на острове Кипр в Греции. По преданию, эта икона была одной из трех, которые написал евангелист Лука при земной жизни Божьей Матери. В XIV веке на Кипре побывали русские паломники и привезли из поездки на родину список с иконы. Они передали его преподобному Сергию Радонежскому. В 1379 году Сергий Радонежский благословил этим образом своих учеников на постройку монастыря в Стромыни. В течение многих веков икона хранилась в Успенском храме села Стромынь и даровала прихожанам множество исцелений. Здесь она находится до сих пор.