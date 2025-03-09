Юрий Гагарин. Пять удивительных фактов о космонавте № 1

Гагарин был очень популярным у граждан Советского Союза. Его именем называли улицы, площади и другие объекты. И конечно, если на каком-то мероприятии появлялся космонавт, то его окружали толпы поклонников. И, помимо того чтобы обнять его или хотя бы просто прикоснуться к кумиру, они хотели оставить себе что-то на память, а для этого проще всего было сорвать пуговицу с его кителя.