В Сети появилось фото авиабомб РФ с модулем коррекции повышенной дальности

Фотография фугасных авиационных бомб с новым модулем коррекции и планирования повышенной дальности появились в Сети, в частности, снимок обнародовал Telegram-канал Aviahub.
На фото запечатлены истребитель-бомбардироващик Су-34 ВКС РФ и четыре ФАБ-500М62 с новым модулем.
«Под крылом красуются четыре ФАБ-500М62 с новым УМПК-ПД», — говорится в публикации.
Напомним, повышенная дальность достигнута за счёт увеличения крыльев УМПК, aif.ru рассказал, что авиабомбы теперь бьют на дальность как ракеты.
ФАБ-500М62 с повышенной дальностью способен лететь на 78−85 километров.
Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил технику Вооружённых сил Украины в Курской области.