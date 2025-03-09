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В Сети появилось фото авиабомб РФ с модулем коррекции повышенной дальности

Речь идёт о ФАБ-500М62 с новым УМПК-ПД.
Источник: Аргументы и факты

Фотография фугасных авиационных бомб с новым модулем коррекции и планирования повышенной дальности появились в Сети, в частности, снимок обнародовал Telegram-канал Aviahub.

На фото запечатлены истребитель-бомбардироващик Су-34 ВКС РФ и четыре ФАБ-500М62 с новым модулем.

«Под крылом красуются четыре ФАБ-500М62 с новым УМПК-ПД», — говорится в публикации.

Напомним, повышенная дальность достигнута за счёт увеличения крыльев УМПК, aif.ru рассказал, что авиабомбы теперь бьют на дальность как ракеты.

ФАБ-500М62 с повышенной дальностью способен лететь на 78−85 километров.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил технику Вооружённых сил Украины в Курской области.