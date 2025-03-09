Шифр золотой лунулы: как древний клад помог разгадать тайну кельтов

Клад включал в себя серебряные блюда и сосуды, браслеты, пряжки, монеты и две лунулы — так в Европе называют широкие плоские ожерелья кельтов. Они представляют собой нечто среднее между славянской гривной и египетской пекторалью. Одна из лунул была серебряной, широкой и была украшена примитивным орнаментом из зверей, птиц и змей. А вторая — золотая — была более узкой, более изящной, и на первый взгляд её узор был непримечателен: он состоял из геометрических фигур и точек. Вместе с кладом были найдены римские монеты, которые позволили датировать его II веком до нашей эры.