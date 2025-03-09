Матч «Барселоны» перенесли из-за смерти врача незадолго до игры

Игра, запланированная на субботу в 23:00 мск, перенесена на другую дату. В официальном заявлении клуба выражены соболезнования родным, близким и коллегам Карлеса Миньяро Гарсии, который работал в медицинском штабе первой команды. Руководство и сотрудники «Барселоны» выразили поддержку семье покойного в этот трудный момент.