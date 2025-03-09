Матч «Барселоны» перенесли из-за смерти врача незадолго до игры

Матч 27-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Осасуной» был отменен в связи со смертью врача каталонского клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Игра, запланированная на субботу в 23:00 мск, перенесена на другую дату. В официальном заявлении клуба выражены соболезнования родным, близким и коллегам Карлеса Миньяро Гарсии, который работал в медицинском штабе первой команды. Руководство и сотрудники «Барселоны» выразили поддержку семье покойного в этот трудный момент.
На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, имея 57 очков, тогда как «Осасуна» занимает 11-е место с 33 очками.
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