Океан Байкал. Посреди Евразии появится огромный резервуар пресной воды

— Байкал станет похожим на Атлантический океан, где проходит зона спрединга, то есть формирования новой земной коры. Он действительно будет сравним с океаном. Если плиты продолжат удаляться друг от друга, он будет занимать всю Восточную Сибирь, среднюю Сибирь и до Урала. Но Урал уже не будет существовать, он уже будет эрозией съеден, — поведал геолог.