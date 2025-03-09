Депутат Ивлев ответил поговоркой на угрозы ВСУ атаковать Крымский мост

Угрозы Крымскому мосту со стороны ВСУ не остались без ответа.
Курица еще не снеслась, а уже кудахчет. Такой русской поговоркой депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ударить по Крымскому мосту.
«Курица на гнезде еще не снеслась, а уже кудахчет… Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал Ивлев РИА Новости.
Ранее Неижпапа заявил, что Киев думает над третьей атакой на Крымский мост, употребив в речи поговорку «Бог любит троицу». Он также признался, что ВС РФ разработали современные способы борьбы с беспилотными катерами ВСУ. Информацию об этом передавал RT.