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Вэнс рассказал, что проукраинские активисты испугали его трёхлетнюю дочь

Протестующие начали «бежать» за Вэнсом и девочкой, «что-то выкрикивая».

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что проукраинские активисты напугали его трёхлетнюю дочь.

По словам Вэнса, это произошло во время его прогулки с ребёнком. Протестующие начали «бежать» за ними и что-то выкрикивать.

Вице-президент США уточнил, что провёл разговор с участниками акции, чтобы те «оставили девочку в покое».

«Сегодня, когда я гулял с моей трехлётней дочерью, за нами с криками следовала группа протестующих, отчего моя дочь становилась все более тревожной и напуганной…», — написал Вэнс в соцсети X*.

Кроме того, он подверг резкой критике людей, которые «преследуют трёхлетнего ребёнка в рамках политического протеста».

Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты и РФ работают над мирным договором по украинскому конфликту.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.