Вэнс рассказал, что проукраинские активисты испугали его трёхлетнюю дочь

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что проукраинские активисты напугали его трёхлетнюю дочь.
По словам Вэнса, это произошло во время его прогулки с ребёнком. Протестующие начали «бежать» за ними и что-то выкрикивать.
Вице-президент США уточнил, что провёл разговор с участниками акции, чтобы те «оставили девочку в покое».
«Сегодня, когда я гулял с моей трехлётней дочерью, за нами с криками следовала группа протестующих, отчего моя дочь становилась все более тревожной и напуганной…», — написал Вэнс в соцсети X*.
Кроме того, он подверг резкой критике людей, которые «преследуют трёхлетнего ребёнка в рамках политического протеста».
Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты и РФ работают над мирным договором по украинскому конфликту.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.