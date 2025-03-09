Вопрос про ссору Маска и Рубио взбесил Трампа: он бесцеремонно заткнул журналисту рот

Накануне, как писал сайт KP.RU, Илон Маск обвинил Европу в стремлении к вечной войне. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая считает, что установление мира на Украине будет опаснее для ЕС, чем продолжение конфликта. По ее мнению, якобы после Россия сможет «напасть» на кого-то еще.