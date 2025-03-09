Вопрос про ссору Маска и Рубио взбесил Трампа: он бесцеремонно заткнул журналисту рот

Президент США резко отреагировал на прозвучавший во время пресс-конференции вопрос о стычке между Илоном Маском и госсекретарем США Марком Рубио. Про реакцию американского лидера в соцсети X рассказал бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг.
Как сообщил Рагг, Трамп довольно бесцеремонно прервал журналиста телеканала NBC, который попытался уточнить, действительно ли имела место стычка между миллиардером Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио. Трамп эту информацию достаточно резко опроверг, более того — набросился на журналиста с обвинениями, что тот хочет раздуть сенсацию.
А когда репортер попытался вступить в спор, Трамп его резко осадил. Президент спросил, какое издание представляет журналист, а на ответ об NBC просто махнул рукой.
«Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — отмахнулся от расспросов президент США.
Ранее ряд СМИ сообщили о перепалке между Маском и Рубио на заседании кабинета министров. Поводом стало предложение миллиардера о сокращении штата госдепартамента. Услышав это, госсекретарь пришел в ярость и заявил, что уже уволил более 1,5 тысячи сотрудников в обмен на денежную компенсацию.
Накануне, как писал сайт KP.RU, Илон Маск обвинил Европу в стремлении к вечной войне. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая считает, что установление мира на Украине будет опаснее для ЕС, чем продолжение конфликта. По ее мнению, якобы после Россия сможет «напасть» на кого-то еще.