«Ждал медведей на улице и водку из крана»: Американец рассказал, что его больше всего удивило в России

«Меня удивляло буквально всё! Западные СМИ отлично справляются с изображением России как мрачного и страшного места. Я думал, что по улицам бродят медведи, на каждом углу меня будут поджидать гопники в костюмах с тремя полосками, а водка течёт из крана», — отметил Пиччони.
Мужчина также восхитился стоимостью медицинских услуг. По его словам, американская система здравоохранения больше похожа на бизнес, тогда как в РФ многое делается бесплатно. Кроме того, в России безопасно, и по улицам можно гулять в любое время дня и ночи, не опасаясь за свою жизнь. В Штатах же регулярно происходят перестрелки, добавил Пиччони.
А ранее своими впечатлениями от России поделилась ещё одна пара американцев. Элизабет и Эндрю отметили огромные размеры нашей страны, её культурное разнообразие, экономические возможности и мировоззрение местных жителей.