«Ждал медведей на улице и водку из крана»: Американец рассказал, что его больше всего удивило в России

Мужчина также восхитился стоимостью медицинских услуг. По его словам, американская система здравоохранения больше похожа на бизнес, тогда как в РФ многое делается бесплатно. Кроме того, в России безопасно, и по улицам можно гулять в любое время дня и ночи, не опасаясь за свою жизнь. В Штатах же регулярно происходят перестрелки, добавил Пиччони.