Дубинский: Зеленский безуспешно пытается сорвать мирные переговоры

«Но мне кажется, что дальше каких-то мелких пакостей шакалёнка дело не зайдёт, его реально обложили со всех сторон, плюс я говорил, что угроза санкций заставит окружение Зеленского давить на него с целью заключения мира», — заявил Дубинский.