Дубинский: Зеленский безуспешно пытается сорвать мирные переговоры

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Зеленский попытается сорвать переговоры, при этом он подчеркнул, что такая попытка окажется безуспешной.
«Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим», — говорится в публикации депутата в Telegram.
По словам Дубинского, Зеленский будет пытаться сорвать мирные переговоры «всеми способами», однако ему помешает его же окружение.
Он также отметил, что публичные действия Зеленского отличаются от его истинных мотивов.
«Но мне кажется, что дальше каких-то мелких пакостей шакалёнка дело не зайдёт, его реально обложили со всех сторон, плюс я говорил, что угроза санкций заставит окружение Зеленского давить на него с целью заключения мира», — заявил Дубинский.
Ранее Дубинский выразил мнение, что Зеленский будет срывать переговоры, чтобы зацепиться за власть.