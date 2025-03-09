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Аэропорт Владикавказа закрыли для приёма и отправки самолётов

В Северной Осетии введён режим опасности БПЛА.

Воздушная гавань Владикавказа закрыта для приёма и отправки воздушных судов, проинформировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он заявил, что в республике объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введён план “Ковёр” — аэропорт Владикавказа закрыт для приёма и отправки самолётов», — написал Меняйло в Telegram.

Он подчеркнул, что работает оперативный штаб.

«Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации и не реагируйте на провокации», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что временные ограничения установлены в аэропорту Волгограда.