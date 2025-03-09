Аэропорт Владикавказа закрыли для приёма и отправки самолётов

Воздушная гавань Владикавказа закрыта для приёма и отправки воздушных судов, проинформировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Он заявил, что в республике объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введён план “Ковёр” — аэропорт Владикавказа закрыт для приёма и отправки самолётов», — написал Меняйло в Telegram.
Он подчеркнул, что работает оперативный штаб.
«Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации и не реагируйте на провокации», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что временные ограничения установлены в аэропорту Волгограда.