Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории

Изначально это было нужно банкам, чтобы оценить риск невыплаты по кредиту. Однако затем информации в кредитных историях стало больше, выросло и число жаждущих с ней ознакомиться. Дошло до того, что запрашивать эти данные стали работодатели для отбора сотрудников.