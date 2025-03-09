Эксперт объяснил, кто и зачем ищет чужие кредитные истории

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Кредитные истории заемщиков нужны не только банку — они вызывают интерес самых разных структур, а также мошенников. Как с этим бороться, рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
По его словам, запрос в БКИ может сделать любой, кто получил согласие от субъекта — кредитная организация, страховая компания, оператор мобильной связи, работодатель.
Изначально это было нужно банкам, чтобы оценить риск невыплаты по кредиту. Однако затем информации в кредитных историях стало больше, выросло и число жаждущих с ней ознакомиться. Дошло до того, что запрашивать эти данные стали работодатели для отбора сотрудников.
«Законность доступа к кредитной истории определяется наличием согласия на право ее получить. Поэтому подписывая бумаги и давая согласия, будьте внимательны и всегда решайте, насколько нужна, образно говоря, гостинице, в которой вы проведете всего лишь одну ночь, ваша кредитная история», — указал Мехтиев.
По его словам, ограничить доступ к вашей кредитной истории можно, не давая согласия на ее получение. Легко проверить, кто интересовался вашими персональными данными, запросив отчет в БКИ. Если вы увидели непрошеных интересантов — жалуйтесь в Банк России, который должен оштрафовать нарушителя и инициировать проверку.