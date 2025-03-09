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Депутат ГД Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

На Украине якобы обсуждают третью «операцию» по атаке на Крымский мост.

Источник: Аргументы и факты

Российский парламентарий Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* напасть на Крымский мост.

Депутат Госдумы от Республики Крым использовал в своём комментарии русскую поговорку.

«Отвечу тоже русской поговоркой:» Курица на гнезде, ещё не снеслась, а уже кудахчет«. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, Неижпапа в интервью изданию The Guardian высказал угрозы в адрес Российской Федерации. Он заявил, что в настоящее время украинские власти якобы обсуждают третью «операцию» по атаке на Крымский мост.

В своём высказывании Неижпапа использовал поговорку «Бог любит троицу».

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления Неижпапы о Крымском мосте.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.