Депутат ГД Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

«Отвечу тоже русской поговоркой:» Курица на гнезде, ещё не снеслась, а уже кудахчет«. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал он в беседе с РИА Новости.