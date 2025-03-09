Депутат ГД Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Российский парламентарий Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* напасть на Крымский мост.
Депутат Госдумы от Республики Крым использовал в своём комментарии русскую поговорку.
«Отвечу тоже русской поговоркой:» Курица на гнезде, ещё не снеслась, а уже кудахчет«. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Напомним, Неижпапа в интервью изданию The Guardian высказал угрозы в адрес Российской Федерации. Он заявил, что в настоящее время украинские власти якобы обсуждают третью «операцию» по атаке на Крымский мост.
В своём высказывании Неижпапа использовал поговорку «Бог любит троицу».
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления Неижпапы о Крымском мосте.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.