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Депутат Госдумы назвал средний размер военной пенсии после индексации

Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Средний размер военной пенсии в России после индексации на 9,5% составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — сказал Гаврилов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%, поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.