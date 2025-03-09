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Военные РФ разгромили колонну ВСУ, пытавшуюся сбежать из Суджи

Колонна ВСУ упёрлась во взорванный мост.
Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие точным огнём разгромили колонну Вооружённых сил Украины, которая пыталась спешно покинуть Суджу в Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры подчеркнули, что колонна упёрлась во взорванный мост, а затем была накрыта точным огнём.

«Сначала наши подбили замыкающую машину, заблокировав колонну. Затем от попаданий техника оккупантов одна за другой начала взрываться и гореть, в итоге колонна была полностью сожжена», — говорится в сообщении.

Военкоры уточнили, что из Суджи попыталась сбежать часть подразделений противника. Машины ВСУ взрывались одна за другой.

О бегстве бойцов Вооружённых сил Украины из Суджи стало известно вечером в субботу. Военкоры заявляли, что ВС РФ поразили колонну точным огнём.