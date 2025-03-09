Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Питание один раз в день увеличивает риск развития гастрита, желчнокаменной болезни и приводит к нарушению метаболизма, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
«В течение дня в организме вырабатывается желудочный сок, он раздражает слизистую оболочку ЖКТ — повышается риск развития гастрита. Также такие редкие приемы пищи способствуют застою желчи в желчном пузыре или формированию сладжа. У людей, имеющих генетические предпосылки к желчнокаменной болезни, существенно повышается риск ее развития», — сказала она.
По словам врача, такое редкое питание приводит к расстройствам пищевого поведения и снижению уровня глюкозы в крови. Из-за нехватки энергии для работы мозга появляются головные боли, слабость, в дальнейшем это может привести к развитию раздражительности и агрессии.
«Организм, не получающий пищу в должном промежутке, переходит в режим резкой экономии энергии, а такая экономия может существенно замедлить метаболизм, что в дальнейшем совершенно точно нарушит процесс похудения», — добавила Калошина.
В итоге для того чтобы похудеть человеку придется соблюдать дефицит еще большего числа калорий, заключила собеседница агентства.