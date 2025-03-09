Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день

«В течение дня в организме вырабатывается желудочный сок, он раздражает слизистую оболочку ЖКТ — повышается риск развития гастрита. Также такие редкие приемы пищи способствуют застою желчи в желчном пузыре или формированию сладжа. У людей, имеющих генетические предпосылки к желчнокаменной болезни, существенно повышается риск ее развития», — сказала она.