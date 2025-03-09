Российские военные ликвидировали колонну Вооружённых сил Украины, которая пыталась спешно покинуть Суджу, кадры обнародовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
ВС РФ уничтожили технику противника точным огнём.
«Подбив замыкающую машину и заблокировав колонну российская артиллерия добила и сожгла всю технику оккупантов», — говорится в публикации.
О попытке бегства солдат ВСУ из Суджи в Курской области стало известно вечером в субботу. Военкоры уточнили, что попыталась сбежать часть подразделений ВСУ.
По их данным, колонну ликвидировали операторы ударных дронов вместе с артиллерией.
Ранее сообщалось, что колонна Вооружённых сил Украины упёрлась во взорванный мост, а затем была накрыта точным огнём.