Россиянам назвали ситуацию, когда лучше не спешить с оплатой ЖКХ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. При наличии любых подозрений, что полученная вами квитанция на оплату ЖКУ поддельная, не стоит перечислять деньги — сначала следует убедиться, что документ настоящий, рассказала агентству «Прайм» Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».
Проще всего для этого воспользоваться сервисом ГИС ЖКХ или мобильным приложением Госуслуги Дом. Там отображаются все доступные к оплате квитанции, с ними можно сравнить данные из бумажной версии. Можно сверить реквизиты с платежкой по оплате прежнего периода. Если есть расхождения — шанс на то, что перед вами подделка, увеличивается.
В основном мошенники прокалываются на мелочах, поэтому нужно тщательно проверять все данные в платежке.
«В подделке могут содержаться неточности или отсутствовать сведения, которые раньше всегда присутствовали (например, показания счетчиков за прошлый месяц, площадь квартиры, инициалы владельца)», — перечисляет эксперт.
Во всех спорных случаях следует обратиться в управляющую компанию или расчетный центр, и лишь после того, как они подтвердят подлинность платежки, можно совершать оплату, советует Дайнеко.