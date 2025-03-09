Россиянам назвали ситуацию, когда лучше не спешить с оплатой ЖКХ

Проще всего для этого воспользоваться сервисом ГИС ЖКХ или мобильным приложением Госуслуги Дом. Там отображаются все доступные к оплате квитанции, с ними можно сравнить данные из бумажной версии. Можно сверить реквизиты с платежкой по оплате прежнего периода. Если есть расхождения — шанс на то, что перед вами подделка, увеличивается.