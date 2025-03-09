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В Госдуме заявили об индексации одного из типов пенсий почти на 10%

Средний размер военной пенсии в России после индексации составит 43 тысячи рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов из фракции КПРФ.

Повышение военной пенсии произойдет после мартовской индексации на 9,5%

Средний размер военной пенсии в России после индексации составит 43 тысячи рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов из фракции КПРФ.

«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — сказал Гаврилов РИА Новости. Мартовское повышение подразумевает индексацию военных пенсий на 9,5%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее указывал, что изначально в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Однако из-за того, что реальный уровень инфляции за год превысил прогнозы, составив 9,5%, было принято решение о дополнительной индексации на 4,4% с начала текущего года.