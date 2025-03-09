В Госдуме заявили об индексации одного из типов пенсий почти на 10%

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее указывал, что изначально в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Однако из-за того, что реальный уровень инфляции за год превысил прогнозы, составив 9,5%, было принято решение о дополнительной индексации на 4,4% с начала текущего года.