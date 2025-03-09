Кинолог рассказал, как собаки манипулируют людьми

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Каждый собаковод сталкивался с голодным взглядом только что поевшей собаки или подрывался утром на первый зов питомца, чтобы пойти с ним на прогулку, такие хитрости, которые используют собаки в общении с человеком, хозяева сами формируют и закрепляют у своих питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Собаководы порой не замечают, как собаки ловко манипулируют их действиями: смотрят голодным взглядом, делают виноватый вид или выпрашиваются на прогулку. На самом деле манипулировать питомцы не умеют, а все хитрости, которые они используют, это всего лишь результат одомашнивания их человеком. Собака подает определенный сигнал, на который реагирует хозяин. Если он помогает ей добиться желаемого, она запоминает его и использует», — сказал Голубев.
По его словам, такими уловками могут быть «виноватый» или «голодный» вид собаки. Если питомец совершил что-то нехорошее, по мнению хозяина, и получил его неодобрение или гнев, то жалобные глаза собаки, которые она делает после этого, вовсе не говорят о том, что животное всё осознало и больше не будет себя так вести. На самом деле любимец просто подает сигналы примирения, чтобы хозяин снова стал предсказуемым и добрым.
Кинолог также посоветовал не реагировать на голодные глаза, которыми питомец смотрит из-под стола на тех, кто принимает пищу. Если собаке раз за разом удается выпросить еду, она понимает, как нужно действовать, чтобы ее угостили, а хозяин, который закрепляет подобное поведение, будет регулярно попадать в плен голодных выпрашивающих глаз собаки.
«Запомните, у собак не развито абстрактное мышление, просчитать свои манипуляторные стратегии они не могут. Их манипуляции — это всего лишь выученное поведение, которое, помогает сформировать хозяин», — напомнил Голубев.
Кроме того, питомцы могут выпрашивать внимание хозяина, используя свои лапы, напомнил он. Например, собака может подойти к хозяину, работающему за компьютером и положить лапу или голову на коленки, чтобы позвать его поиграть. В этот момент она может требовать от хозяина внимания из-за скуки или, например, сообщать таким образом, что у нее что-то болит, рассказал президент РКФ.
Он упомянул ещё одну распространённую ситуацию — когда собака привыкла будить своего хозяина на прогулку и для этого утыкается носом ему в лицо или руку. Кинолог отметил, что у собак, которым такое позволяют, в голове складывается схема, когда они будят хозяина и после этого выходят на прогулку. Поэтому животные продолжают так делать, даже если на самом деле у них нет нужды в том, чтобы сходить в туалет.
«Есть множество “уловок”, которыми пользуются собаки. Чаще всего их формируют собаководы, потому что позволяют питомцу вести себя подобным образом и каждый раз одинаково реагируют на ту или иную просьбу любимца. Есть владельцы, которые корректируют поведение любимца, все будет зависеть от хозяина. Важно понять, что вы позволяете делать своему любимцу и воспринимаете как забавное поведение, а что должно быть запрещено», — заключил Голубев.