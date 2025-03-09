Кинолог рассказал, как собаки манипулируют людьми

По его словам, такими уловками могут быть «виноватый» или «голодный» вид собаки. Если питомец совершил что-то нехорошее, по мнению хозяина, и получил его неодобрение или гнев, то жалобные глаза собаки, которые она делает после этого, вовсе не говорят о том, что животное всё осознало и больше не будет себя так вести. На самом деле любимец просто подает сигналы примирения, чтобы хозяин снова стал предсказуемым и добрым.