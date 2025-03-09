Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты даты последних звонков и выпускных

Минпросвещения: последние звонки в российских школах пройдут 24 мая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

«В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения РФ», — говорится в сообщении.

При проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами РФ, участников специальной военной операции.

Кроме того, регионам поручено обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.

«Для развития сферы образования Правительством России с 2025 года запущен национальный проект “Молодежь и дети”. Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям», — сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.