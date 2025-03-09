Раскрыты даты последних звонков и выпускных

«Для развития сферы образования Правительством России с 2025 года запущен национальный проект “Молодежь и дети”. Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям», — сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.