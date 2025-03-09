Раскрыты даты последних звонков и выпускных

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
«В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения РФ», — говорится в сообщении.
При проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами РФ, участников специальной военной операции.
Кроме того, регионам поручено обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.
«Для развития сферы образования Правительством России с 2025 года запущен национальный проект “Молодежь и дети”. Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям», — сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.