Сергей Жуков пошел в Верховный суд из-за фонограмм

Участники группы «Руки вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин обратились в Верховный суд с иском против ООО «Издательство Джем» и продюсера Андрея Маликова, связанным с правами на фонограммы их музыкальных произведений. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.