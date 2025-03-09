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Сергей Жуков пошел в Верховный суд из-за фонограмм

Участники группы «Руки вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин обратились в Верховный суд с иском против ООО «Издательство Джем» и продюсера Андрея Маликова, связанным с правами на фонограммы их музыкальных произведений. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Участники «Руки вверх» судятся из-за фонограмм.

Участники группы «Руки вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин обратились в Верховный суд с иском против ООО «Издательство Джем» и продюсера Андрея Маликова, связанным с правами на фонограммы их музыкальных произведений. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Поступил иск Жукова и Потехина о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой. Признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — сообщил представитель пресс-службы в беседе с РИА Новости.

Согласно данным картотеки Верховного суда, в настоящее время исковое заявление передано судье на изучение. Ранее Жуков и Потехин уже обращались в столичный райсуд с аналогичными требованиями.