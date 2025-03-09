Кредчек: мошенники ищут чужие кредитные истории

Он пояснил, что направить запрос в бюро кредитных историй (БКИ) может любая структура, получившая согласие владельца данных. Помимо банков, информацию используют страховые компании, операторы мобильной связи и даже работодатели, оценивая кандидатов при приеме на работу. Изначально кредитные истории предназначались для оценки платежеспособности заемщиков, но со временем объем содержащихся в них сведений увеличился, что привлекло еще больше заинтересованных сторон.