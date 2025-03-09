Кредчек: мошенники ищут чужие кредитные истории

Кредитные истории заемщиков интересуют не только банки, но и множество других организаций, а также мошенников. О том, как защитить свои данные, рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
Он пояснил, что направить запрос в бюро кредитных историй (БКИ) может любая структура, получившая согласие владельца данных. Помимо банков, информацию используют страховые компании, операторы мобильной связи и даже работодатели, оценивая кандидатов при приеме на работу. Изначально кредитные истории предназначались для оценки платежеспособности заемщиков, но со временем объем содержащихся в них сведений увеличился, что привлекло еще больше заинтересованных сторон.
Мехтиев напомнил, что доступ к таким данным возможен только при наличии разрешения от владельца. Поэтому он советует внимательно изучать документы перед их подписанием и критически оценивать, действительно ли, например, гостинице, где запланировано короткое проживание, требуется информация о финансовой надежности клиента.
Чтобы ограничить доступ к своей кредитной истории, достаточно не предоставлять соответствующее согласие. Проверить, кто запрашивал данные, можно с помощью отчета в БКИ. Если среди них окажутся нежелательные лица, стоит подать жалобу в Банк России, который вправе оштрафовать нарушителя и провести проверку.
Ранее МВД РФ рекомендовало россиянам использовать для покупок в интернете отдельную банковскую карту с установленным лимитом списаний средств, чтобы защититься от мошенников.