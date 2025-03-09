Дэвис: Трамп видит, что для США больше нет выгоды в конфликте на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не видит какой-либо выгоды для Вашингтона в продолжении украинского конфликта, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он подчеркнул, что в связи с этим Трамп будет стараться установить хорошие отношения с Российской Федерацией.
«Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: РФ и США», — сказал Дэвис.
Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.
Кроме того, Дэвис отметил, что американская сторона подаёт сигналы Киеву, что без её поддержки Украина обречена на поражение.
Он также выразил мнение, что Трамп придаёт огромное значение доходам и расходам.
«Сейчас он смотрит и понимает: баланс сил окончательно сместился в сторону РФ, для США больше нет никакой выгоды в конфликте, его продолжение приведёт только к эскалации и третьей мировой войне», — добавил Дэвис.
Ранее Дэвис заявил, что Соединённые Штаты больше не видят в Украине «надёжного партнёра».