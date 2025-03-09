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Дэвис: Трамп видит, что для США больше нет выгоды в конфликте на Украине

Трамп будет стараться установить хорошие отношения с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не видит какой-либо выгоды для Вашингтона в продолжении украинского конфликта, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он подчеркнул, что в связи с этим Трамп будет стараться установить хорошие отношения с Российской Федерацией.

«Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: РФ и США», — сказал Дэвис.

Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.

Кроме того, Дэвис отметил, что американская сторона подаёт сигналы Киеву, что без её поддержки Украина обречена на поражение.

Он также выразил мнение, что Трамп придаёт огромное значение доходам и расходам.

«Сейчас он смотрит и понимает: баланс сил окончательно сместился в сторону РФ, для США больше нет никакой выгоды в конфликте, его продолжение приведёт только к эскалации и третьей мировой войне», — добавил Дэвис.

Ранее Дэвис заявил, что Соединённые Штаты больше не видят в Украине «надёжного партнёра».