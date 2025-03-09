Россиян ждут длинные выходные летом и весной из-за переноса нерабочих дней

«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.