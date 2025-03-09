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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 марта 2025

Снег и +1 градус ожидается в Иркутске 9 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 9 марта 2025 обещает переменную облачность и снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до −1…+1 градуса. Ветер северо-западный 6−11 м/с.

Погода в Иркутске 9 марта 2025.

— Переменная облачность, местами небольшой, умеренный снег, ветер западный, северо-западный, в северных районах восточный, северо-восточный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.

В регионе днем столбик термометра поднимется до −2…+3 градусов, после захода солнца похолодает до −7…-12. Вот что обещает погода в Иркутске 9 марта 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спасатели вытащили из Байкала автомобиль, который тонул с собакой в салоне.