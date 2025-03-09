В Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации

В марте в России проиндексированы выплаты военным пенсионерам. Военные пенсии будут проиндексированы на 9,5 процента. После этого средний размер такой пенсии достигнет 43 тысячи рублей.
«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — цитирует РИА Новости депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Ранее пенсии военных были проиндексированы на 5,1%, однако этот показатель являлся ниже уровня инфляции.
Тем временем депутат Чаплин рассказал, что с 1 апреля 2025 года россиян ждёт ещё одна индексация социальных пенсий, на этот раз на внушительные 14,75%. Это повышение соцвыплат касается 4,2 млн граждан Российской Федерации, и принято оно не из-за инфляции. Апрельская индексация социальных пенсий — это следствие роста прожиточного минимума пенсионера в России в 2024 году. Как отметил парламентарий, очень важно, что эта индексация поможет тем гражданам, которые не успели наработать трудовой стаж для получения страховой пенсии.