Риттер: РФ господствует на поле боя несмотря на противодействие НАТО

«Даже с учётом того, что США и НАТО в полной мере задействовали силы командования, управления, коммуникаций и разведки для поддержки украинского опосредованного конфликта, РФ смогла достичь и поддерживать своё господство на поле боя все это время», — написал Риттер в соцсети X*.