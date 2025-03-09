РФ господствует на поле боя несмотря на противодействие со стороны Североатлантического альянса, а также Соединённых Штатов, заявил Скотт Риттер.
Американский аналитик напомнил, что в конфликт на Украине вовлечены командные и разведывательные структуры НАТО и США.
«Даже с учётом того, что США и НАТО в полной мере задействовали силы командования, управления, коммуникаций и разведки для поддержки украинского опосредованного конфликта, РФ смогла достичь и поддерживать своё господство на поле боя все это время», — написал Риттер в соцсети X*.
Он отметил, что у Вооружённых сил Украины без поддержки «разведкой и управлением» от западных государств нет никаких шансов.
«Это должно стать уроком для тех в Европе, кто предлагает прямое столкновение между НАТО и РФ», — подчеркнул Риттер.
Ранее Риттер заявил, что НАТО пытается использовать Вашингтон для продолжения украинского конфликта за счёт жителей Соединённых Штатов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.