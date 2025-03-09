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Риттер: РФ господствует на поле боя несмотря на противодействие НАТО

В конфликт на Украине вовлечены командные и разведывательные структуры альянса.

Источник: Аргументы и факты

РФ господствует на поле боя несмотря на противодействие со стороны Североатлантического альянса, а также Соединённых Штатов, заявил Скотт Риттер.

Американский аналитик напомнил, что в конфликт на Украине вовлечены командные и разведывательные структуры НАТО и США.

«Даже с учётом того, что США и НАТО в полной мере задействовали силы командования, управления, коммуникаций и разведки для поддержки украинского опосредованного конфликта, РФ смогла достичь и поддерживать своё господство на поле боя все это время», — написал Риттер в соцсети X*.

Он отметил, что у Вооружённых сил Украины без поддержки «разведкой и управлением» от западных государств нет никаких шансов.

«Это должно стать уроком для тех в Европе, кто предлагает прямое столкновение между НАТО и РФ», — подчеркнул Риттер.

Ранее Риттер заявил, что НАТО пытается использовать Вашингтон для продолжения украинского конфликта за счёт жителей Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.