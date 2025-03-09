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TN: Число погибших от наводнения в Аргентине выросло до 13

Спасатели в Аргентине ищут двоих пропавших во время наводнения детей.

Источник: Комсомольская правда

Количество погибших от наводнения в Аргентине выросло до 13. Об этом информирует телеканал TN.

«Число погибших выросло до 13, эвакуировано более 1300 человек», — сказано в сюжете.

Также сообщается, что спасатели ищут двоих пропавших без вести детей. Речь идет о сестрах, одной из которых пять лет, второй исполнился год.

Накануне власти аргентинского города Баия-Бланка подтвердили смерть по меньшей мере десяти человек в результате наводнения.

Напомним, наводнение в портовом аргентинском городе Баия-Бланка началось из-за сильных ливней. За сутки здесь выпала годовая норма осадков. Оказались затопленными первые этажи домов. По улицам плавает мебель. Подробнее здесь на KP.RU.

В январе катастрофическое наводнение из-за ливневых дождей произошло в Бразилии. Люди оказались затоплены в метро. Сообщалось, что после наводнения без дома остались 1,5 млн человек.