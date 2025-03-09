Дёшево и сердито: Travel-эксперт назвал четыре беспроигрышных направления для путешествий весной

Весной в Турции ещё не жарко, но это время идеально подходит для активного отдыха и культурных туров. В Стамбуле можно легко сочетать прогулки по историческим кварталам с отдыхом в современных отелях с подогреваемыми бассейнами и хаммамами. Каппадокия с её уникальными ландшафтами и воздушными шарами — это ещё одно обязательное место для посещения.