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В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст

Министр труда Гаглоев: в Южной Осетии придется повышать пенсионный возраст.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Южной Осетии в скором времени могут поднять пенсионный возраст, заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев, его слова приводит Sputnik Южная Осетия.

«Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?» — заявил чиновник.

Во-вторых, по его словам, повышение пенсионного возраста положительно скажется на бюджетах социального фонда республики, а это в свою очередь повысит размер выплат.

Сейчас в Южной Осетии женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.