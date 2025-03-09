В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст

«Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?» — заявил чиновник.