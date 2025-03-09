В Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Южной Осетии в скором времени могут поднять пенсионный возраст, заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев, его слова приводит Sputnik Южная Осетия.
«Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?» — заявил чиновник.
Во-вторых, по его словам, повышение пенсионного возраста положительно скажется на бюджетах социального фонда республики, а это в свою очередь повысит размер выплат.
Сейчас в Южной Осетии женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.