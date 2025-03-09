Росавиация: Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода

Временные ограничения введены в трех российских аэропортах в ночь на воскресенье 9 марта. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Речь идет об аэропортах в Астрахани, где ограничения введены с 01.05 по московскому времени, а также Казани, где полеты ограничены с 02.00, и Нижнем Новгороде, где прием и отправка самолетов не осуществляются с 02.59.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сказано в релизе.
Накануне временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда введены временные ограничения с 22.05 субботы 8 марта. Они также действуют как на прием, так и на отправку воздушных судов.
Утром в субботу 8 марта временные ограничения были введены в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково и в аэропорту Ярославля, позднее они были отменены.