Росавиация: Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода

Временные ограничения введены в трех российских аэропортах в ночь на воскресенье 9 марта. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Речь идет об аэропортах в Астрахани, где ограничения введены с 01.05 по московскому времени, а также Казани, где полеты ограничены с 02.00, и Нижнем Новгороде, где прием и отправка самолетов не осуществляются с 02.59.