Митрошина отмывала деньги через покупку недвижимости в Москве

Обвиняемую задержали в аэропорту Сочи 7 марта. После чего ее перевезли в Москву, где провели допрос. По данным следствия, Митрошина легализовала более 60,25 млн рублей, покупая недвижимость в Москве, и использовала средства для погашения штрафов и пеней. Она задолжала ФНС свыше 214 млн рублей. В последние полгода ее финансовыми делами занимался молодой человек Тимур Кошкаров, который уверил ее в безопасности возвращения в Россию, передает «Национальная служба новостей».