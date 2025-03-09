Bild: ФРГ хочет разорвать военный контракт с США, испугавшись судьбы Киева

Немецкая сторона изучает вопрос о «разрыве» договора с Соединёнными Штатами на покупку 35 истребителей F-35A, заявил экс-руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
По его словам, данную технику можно активизировать дистанционно. Он напомнил о РСЗО HIMARS, переданных Вооружённым силам Украины.
«Если нам придётся опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — сказал Ишингер в беседе с Bild.
В публикации сказано, что все европейские государства опасаются возможной приостановки работы США своего вооружения в ФРГ.
Ранее сообщалось, что Вашингтон прекратил предоставлять разведданные Украине, но продолжает передавать информацию ряду своих союзников.