В Южной Осетии оказался один из самых низких пенсионных возрастов в мире

«В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — цитируют в издании политика.
Министр отметил, что в текущих условиях, когда люди готовы продолжать трудовую деятельность и после выхода на пенсию, актуален вопрос повышения возрастного порога. Это положительно скажется на бюджете соцфонда и размерах выплат, уверен он.
А российских пенсионеров тем временем ожидает очередная индексация выплат, намеченная на 1 апреля. Прибавка затронет не всех, а лишь некоторые категории граждан.