Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высокая опасность загрязнения воздуха в Омске сохранится до 11 утра 9 марта

Концентрация вредных веществ в атмосфере может превысить норму.
Источник: Комсомольская правда

Повышенная концентрация опасных веществ в воздухе может наблюдаться в Омске до 11 утра воскресенья, 9 марта. О режиме НМУ предупредили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

С 20:00 8 марта до 11:00 9 марта в Омске прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые способствуют рассеиванию в воздухе вредных веществ.

К НМУ относят такие явления, как слабый ветер, штиль, ветер неблагоприятного направления и инверсию.

В период действия режима «черного неба» концентрация одного, двух или нескольких веществ в воздухе может превысить предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Ранее «КП Омск» сообщала, в водоемах Омской области нашли высокое загрязнение марганцем.