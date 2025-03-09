Высокая опасность загрязнения воздуха в Омске сохранится до 11 утра 9 марта

Повышенная концентрация опасных веществ в воздухе может наблюдаться в Омске до 11 утра воскресенья, 9 марта. О режиме НМУ предупредили синоптики Обь-Иртышского УГМС.
С 20:00 8 марта до 11:00 9 марта в Омске прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые способствуют рассеиванию в воздухе вредных веществ.
К НМУ относят такие явления, как слабый ветер, штиль, ветер неблагоприятного направления и инверсию.
В период действия режима «черного неба» концентрация одного, двух или нескольких веществ в воздухе может превысить предельно допустимую концентрацию (ПДК).
Ранее «КП Омск» сообщала, в водоемах Омской области нашли высокое загрязнение марганцем.