Названа республика с самым низким пенсионным возрастом в мире

По словам Гаглоева, в Южной Осетии граждане продолжают работать, даже достигнув пенсионного возраста. Министр также отметил, что сейчас рассматривается вопрос о его повышении, поскольку республика отстает от России и других стран. Он отметил, что это положительно скажется на размерах пенсий.