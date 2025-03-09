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Названа республика с самым низким пенсионным возрастом в мире

в 60.

В Южной Осетии многие граждане продолжают работать при достижении пенсионного возраста.

Южная Осетия имеет один из самых низких пенсионных возрастов в мире, сообщил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев. В настоящее время женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60.

«В республике женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — заявил Гаглоев. Его слова приводит агентство Sputnik.

По словам Гаглоева, в Южной Осетии граждане продолжают работать, даже достигнув пенсионного возраста. Министр также отметил, что сейчас рассматривается вопрос о его повышении, поскольку республика отстает от России и других стран. Он отметил, что это положительно скажется на размерах пенсий.