Приговоренный к казни азотом в Луизиане попросил о более гуманном методе

Заключенный Джесси Хоффман-младший, которому предстоит стать первым казненным с использованием азота в Луизиане, обратился в суд с просьбой изменить метод приведения приговора в исполнение на более гуманный, сообщает Associated Press.
После 15-летнего перерыва штат возобновил применение смертной казни, разрешив использовать азот, несмотря на споры вокруг этой практики. В настоящее время около 60 человек ожидают исполнения приговора.
Адвокаты осужденного настаивают на замене способа казни на расстрел, смертельную инъекцию или другой доступный вариант.
Ранее Красноярский краевой суд вынес приговор 34-летней матери троих детей Юлии А., которая летом 2024 года расправилась с младшей дочерью из мести мужу.