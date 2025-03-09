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Приговоренный к казни азотом в Луизиане попросил о более гуманном методе

Адвокаты заключенного просят суд сменить метод казни на расстрел или смертельную инъекцию.

Источник: Аргументы и факты

Заключенный Джесси Хоффман-младший, которому предстоит стать первым казненным с использованием азота в Луизиане, обратился в суд с просьбой изменить метод приведения приговора в исполнение на более гуманный, сообщает Associated Press.

После 15-летнего перерыва штат возобновил применение смертной казни, разрешив использовать азот, несмотря на споры вокруг этой практики. В настоящее время около 60 человек ожидают исполнения приговора.

Адвокаты осужденного настаивают на замене способа казни на расстрел, смертельную инъекцию или другой доступный вариант.

Ранее Красноярский краевой суд вынес приговор 34-летней матери троих детей Юлии А., которая летом 2024 года расправилась с младшей дочерью из мести мужу.