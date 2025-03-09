Синоптик назвал причину потепления в европейской части России

«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3−4 градуса ниже, чем сейчас. Кстати говоря, и солнце бы не помогло, потому что оно отражалось бы от снега. При отсутствии снега любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха», — сказал Вильфанд.