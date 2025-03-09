Синоптик назвал причину потепления в европейской части России

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Погода в европейской части России сейчас на 3−4 градуса выше из-за отсутствия снега, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3−4 градуса ниже, чем сейчас. Кстати говоря, и солнце бы не помогло, потому что оно отражалось бы от снега. При отсутствии снега любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха», — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что температура была бы на несколько градусов ниже даже при небольшом снежном покрове высотой 5−10 сантиметров.