Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за прав на фонограммы «Руки вверх»

Солист группы «Руки вверх» Жуков судится из-за прав на фонограммы тринадцати песен.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд РФ рассмотрит иск певца Сергея Жукова о правах на фонограммы песен группы «Руки вверх». Заявление передано на изучение судье.

«Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о тринадцати песнях группы «Руки вверх», в том числе таких, как «Чужие губы», «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя».

Ранее Сергей Жуков рассказал KP.RU о заработках своей дочери Ники.

Большое интервью с Сергеем Жуковым и его супругой, в котором певец называет свою историю мужской версией «Золушки», читайте здесь на KP.RU.