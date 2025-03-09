Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за прав на фонограммы «Руки вверх»

Верховный суд РФ рассмотрит иск певца Сергея Жукова о правах на фонограммы песен группы «Руки вверх». Заявление передано на изучение судье.
«Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Речь идет о тринадцати песнях группы «Руки вверх», в том числе таких, как «Чужие губы», «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя».
Ранее Сергей Жуков рассказал KP.RU о заработках своей дочери Ники.
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