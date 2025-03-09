Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за прав на фонограммы «Руки вверх»

«Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.