Нилов: Россиян ждут длинные выходные в мае и июне

Россияне смогут насладиться длинными выходными в мае и в июне. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В обоих случаях отдых продлится четыре дня подряд. Депутат объяснил, что причиной этого стал перенос нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, которые совпали с календарными выходными.