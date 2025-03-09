Нилов: Россиян ждут длинные выходные в мае и июне

Россияне смогут насладиться длинными выходными в мае и в июне. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В обоих случаях отдых продлится четыре дня подряд. Депутат объяснил, что причиной этого стал перенос нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, которые совпали с календарными выходными.
«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — цитирует Нилова РИА Новости.
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