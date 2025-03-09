Депутат Нилов: россиян ждут длинные выходные в мае и июне

Продолжительный отдых запланирован на 8−11 мая и 12−15 июня. Это стало возможным из-за совпадения Дня защитника Отечества с воскресеньем и 8 Марта с субботой, что позволило перенести выходные без изменения общего баланса рабочих и нерабочих дней.